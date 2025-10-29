Sentenciado en procedimiento abreviado a 22 años de prisión por violación

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años y tres meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra de Jorge D. A., por el delito de violación con penalidad agravada.

Tras conocer los elementos de prueba que presentó la agente del Ministerio Público, aceptó su responsabilidad penal por la violación que cometió a una menor de edad los días 29 de junio y el 03 de agosto del año 2024, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Jardines de Roma, en Ciudad Juárez.

Caso en el que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó una investigación fortalecida para demostrar que el ahora sentenciado cometió el mencionado ilícito.

Hechos por los que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 17 de septiembre del año 2024, mediante una orden de aprehensión.

En el procedimiento abreviado, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, dictó la sentencia que Jorge D. A., purgará en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.