Sentenciado a 25 años de prisión por violación y abuso sexual

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión, dictada en contra de Edgardo S. V., por los delitos de violación con penalidad agravada y abuso sexual, que cometió en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial de los hechos delictivos por los que fue juzgado y sentenciado, ocurrieron el 30 de octubre del año 2023, al interior de un domicilio de la colonia Cerrada de San Pedro, en donde realizó actos de índole sexual en contra de una menor de 14 años de edad.

Derivado de las indagatorias del caso, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, se logró detener al ahora sentenciado a través de una orden de aprehensión y se procedió penalmente en su contra.

Las pruebas que presentó la representación social ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, fueron determinantes para que se dictara el fallo condenatorio y la pena privativa de la libertad que purgará Edgardo S. V., en el Centro de Reinserción Social número 3.