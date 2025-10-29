Sentenciado a 2 años y medio de prisión por robo agravado a una pareja

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia de 2 años y 6 meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra de Daniel Ernesto D. Q., por el delito de robo agravado.

Tras conocer los elementos probatorios que presentó la agente del Ministerio Público en su contra, el acusado aceptó su responsabilidad penal por el robo con violencia que cometió el 10 de junio de 2025, en la Avenida Niños Héroes, entre las calles Tercera y Camargo de la colonia Centro de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el mencionado sujeto, originario de Sonora, amenazó con un cuchillo y golpeó a un hombre y a una mujer, haciendo que ella cayera al suelo y perdió el conocimiento, momento en que aprovechó para quitarle un teléfono celular.

Hechos por los que fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 2403/2025, dictó la sentencia que deberá purgar en prisión, ya que le fue negado el beneficio de la libertad condicional por contar con antecedentes por el mismo delito. Además, tendrá que pagar la cantidad de 3 mil 394 pesos por concepto de la reparación del daño.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.