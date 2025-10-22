Sentenciado a 16 años de prisión por el homicidio de chofer de plataforma digital

• También fue condenado a pagar un millón 897 mil 500 pesos de indemnización por muerte y gastos funerarios

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Carlos Alberto C. M., por el homicidio calificado, que cometió a un conductor de vehículo de servicio de trasporte de plataforma digital en Ciudad Juárez.

Ante el cumuló de evidencias recabadas por el agente del Ministerio Público, el imputado decidió terminar de manera anticipara su proceso penal, aceptando su responsabilidad penal en un procedimiento especial abreviado.

Durante la audiencia, aceptó que, el 30 de marzo de 2024, en la intersección de las calles Flamingo y De los Aztecas de la colonia Granjas de Chapultepec, disparó con un arma de fuego a la víctima José Manuel V. P., quien falleció a causa de traumatismo craneoencefálico.

Hechos por los que el ahora sentenciado fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Órgano Jurisdiccional del Distrito Judicial Bravos, dictó la pena privativa de la libertad que purgará Carlos Alberto C. M., en el Cereso número 3, aunado a ser condenado a pagar la cantidad de un millón 897 mil 500 pesos por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.