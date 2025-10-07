Sentenciada a 30 años de prisión, prostituyó a su hija en Cuauhtémoc

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia obtuvo una sentencia condenatoria por 30 años y seis meses de prisión, dictada en un juicio oral en contra de Cinthia Berenice C. M., por el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena.

En el juicio, el agente del Ministerio Público demostró que la ahora sentenciada llevó a su hija adolescente a un domicilio ubicado en la colonia Reforma en la ciudad de Cuauhtémoc, con la finalidad de que un sujeto la agrediera sexualmente a cambio de dinero, en hechos registrados del 8 de agosto del 2018 a marzo del año 2020.

Tras ser declarada penalmente responsable, en la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia que Cinthia Berenice C. M., purgará en prisión durante más de 30 años.

Asimismo, fue condenada a pagar la reparación del daño material por la cantidad de 45 mil pesos y una multa por la cantidad de 1 millón 091 mil 870 pesos. Además, se le condenó a la pérdida de derechos sobre la víctima.