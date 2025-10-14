Se incendia motor de ‘vocho’ en avenida Ocampo

Elementos de bomberos se movilizaron la mañana de este martes para sofocar un incendio del motor de un VW conocidos como “vochos” sobre la avenida Ocampo y De la Llave en la colonia Centro.

El vehículo Volkswagen de color guinda de modelo arrasado comenzó a incendiarse del motor, hecho que alarmó al joven conductor.



Varias personas que pasaban por el lugar, bajaron de sus vehículos con extintores en mano y rápidamente lograron sofocar el fuego que salía de la parte trasera del auto, logrando evitar que el fuego se expandiera.



Este hecho generó la movilización de unidades de la policía municipal y del cuerpo de bomberos quienes solo verificaron que ya no había riesgo en el lugar.



Elementos de la policía vial tomaron nota del percance y orillaron la unidad para evitar el embotellamiento vehicular.