Salva K9 a hombre que amenazaba con atentar contra su vida en la colonia Villa Juárez

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 11 de octubre de 2025.- Gracias a la oportuna intervención de agentes del grupo especial K9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró salvar a un un hombre que amenazaba con atentar contra su vida, pues permaneció por alrededor de 2 horas en los techos de diversos negocios y domicilios de la colonia Villa Juárez.

Los hechos ocurrieron en las calles Fuentes Mares y Niños Héroes, donde el hombre se encontraba bastante alterado, lanzando objetos y portando un arma blanca con la que amenazaba con hacerse daño.

Por tal motivo los agentes del grupo K9, se hicieron cargo de mantener tranquilo al hombre, logrando que arrojara el arma blanca, sin embargo momentos después amenazó tambien con suspenderse, pero gracias a la rápida reacción de los agentes se logró controlar la situación y ponerlo a salvo.

Cabe destacar que el hombre de 46 años de edad, fue llevado al Centro de Detención zona norte, al área de Trabajo Social, para dar la contención necesaria y canalizarlo a la institución correspondiente.