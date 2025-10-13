Rompen nuevamente sellos en casa cateada por homicidio

La tarde de este lunes se registró una movilización policiaca en un domicilio ubicado en las calles 15701 y Garcilazo de la Vega, en la colonia Chihuahua 2094, luego de que se detectara por segunda ocasión la violación de sellos de aseguramiento colocados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El inmueble había sido cateado y asegurado previamente por agentes de la FGE en relación con un homicidio ocurrido en la zona, en el cual la víctima fue mutilada. Sin embargo, vecinos reportaron que personas habían ingresado nuevamente al lugar tras romper los sellos oficiales.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y confirmaron la alteración del domicilio, por lo que permanecieron en resguardo en espera de la llegada de personal de la Fiscalía para reinstalar los sellos correspondientes.

Cabe recordar que el 17 de septiembre fue localizado un cadáver mutilado en un terreno situado a unos 200 metros del lugar, hecho que originó la investigación y el aseguramiento inicial del inmueble.