Roban más de 60 mil pesos en efectivo y objetos de valor en vivienda de Rinconadas de Sierra Azul

La tarde de este jueves se registró un robo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sierra de Dolores y Sierra Pedernales, en la colonia Rinconadas de Sierra Azul, al sur de la capital.

De acuerdo con el reporte, un sujeto ingresó a la vivienda y sustrajo más de 30 mil pesos en efectivo, además de joyería y una computadora portátil, lo que eleva el monto total del robo a más de 60 mil pesos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras el llamado de auxilio, junto con personal de la Unidad de Criminalística de la corporación y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron nota de los hechos y recabaron evidencia para iniciar las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el responsable.