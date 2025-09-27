Riña en la colonia Granjas deja a un hombre inconsciente

La tarde de este sábado se registró una riña en la calle Francisco Pimentel, entre Sicomoro y Acacias, en la colonia Granjas, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal del distrito Villa.

De acuerdo con el informe preliminar, al llegar los agentes al sitio, uno de los involucrados comenzó a altercar con un oficial, situación que derivó en forcejeos. Durante el hecho, el hombre, de aproximadamente 40 años de edad, quedó inconsciente.

Paramédicos de URGE acudieron para brindarle atención médica en el lugar, apoyados también por personal de servicios particulares que pasaba por la zona.

El área fue acordonada por diversas unidades de la Policía Municipal mientras se realizaban las maniobras correspondientes y se levantaban los reportes oficiales.