Riña con bats y machetes deja un hombre gravemente herido en el Lombardo Toledano

La noche de este jueves se registró una violenta riña en las inmediaciones del periférico Lombardo Toledano y la calle Potosí, donde un hombre resultó con lesiones de gravedad tras ser agredido con un bate de béisbol.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto estaría relacionado con un robo ocurrido horas antes en una chicharronería de la ciudad. La Policía Municipal implementó un operativo en el que fueron detenidos tres sujetos presuntamente vinculados con el hecho y trasladados a la Fiscalía General del Estado para su investigación.

Sin embargo, por la tarde, otros individuos relacionados con el incidente arribaron de nueva cuenta al establecimiento para amagar a los empleados, esta vez portando machetes y bats. La confrontación escaló rápidamente y derivó en una riña.

En medio del enfrentamiento, dos de los agresores lograron escapar, mientras que un tercero fue severamente golpeado, quedando tendido sobre la vialidad a un costado de una gasolinera.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar, junto con paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado antes de trasladarlo de urgencia a un hospital.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para deslindar responsabilidades y confirmar la participación de los detenidos en los hechos violentos registrados a lo largo del día.