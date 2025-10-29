Revisan camiones madereros para combatir la extracción ilegal de madera de la sierra

• El martes 28 se revisaron 18 camiones en filtros instalados en El Granillo-La Casita; este día continuaron las revisiones

En seguimiento a las acciones para combatir la tala ilegal de los bosques de Chihuahua, se instalaron filtros de revisión en la Caseta de Inspección Ganadera y Forestal El Granillo, así como en el tramo a La Casita, al sur del municipio de Parral.

Lo anterior, como parte de los acuerdos tomados en la Mesa de Trabajo Interinstitucional contra la Tala Ilegal, en donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), encabezó las acciones y se contó con el acompañamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para la revisión de la documentación de los camiones.

Además del personal de la Fiscalía General de Estado (FGE), se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En el primer día de actividades, el 28 de octubre, en la Caseta de Inspección Ganadera y Forestal El Granillo, se revisaron 13 camiones que transportaban materia prima forestal sobre su plataforma.

Mientras que el trayecto de la Caseta de El Granillo a la Casita, se revisaron otros cinco camiones.

El reporte indica que los conductores de los camiones mostraron la documentación forestal amparando el volumen transportado, de un total de 272.751 metros cúbicos (m3) de madera aserrada de pino; 287.977 (m3) de madera en rollo de pino y 29.676 (m3) de madera en rollo de encino.

Mientras que, de las revisiones realizadas al transporte, se constató que todos contaban con la documentación para acreditar su legal procedencia y los datos asentados coincidían con la madera transportada.

Los resultados del segundo día de revisiones, se darán a conocer oportunamente.