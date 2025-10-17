Retomaron operativos en Centros de Rehabilitación

La Dirección de Seguridad Pública Municipal retomó en esta semana la supervisión en Centros de Rehabilitación en la capital, acompañada por la SEDENA, Guardia Nacional, CEDH y Gobernación Municipal. Fue el pasado 15 de octubre cuando se visitaron los centros: Casa Hogar, Fe y Vida quien tiene a 17 personas internadas y al CIAAR con 30, en ambos no hubo novedad.

Cabe recordar que fue en junio del presente año cuando el alcalde Marco Bonilla instruyó a la DSPM en coordinación con la Guardia Nacional y con el acompañamiento del Ejército Mexicano, con el objetivo de verificar que estos espacios cumplan con la legalidad.



En la primera semana, de los cinco supervisados, hubo un detenido que tenía orden de aprehensión, pero ahí estaba refugiado. Asimismo otros cinco habían sido sancionados por otros rubros, como por ejemplo, condiciones antihigiénicas.



Y es que estos operativos surgieron luego de que a mitad de año, se registró un crimen en la colonia Sergio Torres. Hasta entonces, el comisario Julio Salas, puntualizó que se han dado resultados efectivos.



Es así que tras retomar las visitas, junto con Fiscalía se lleva esa coordinación conjunta para contener más homicidios. El jefe de la DSPM insistió que estos operativos, como el de revisión a motociclistas, han dado resultado en la contención de delitos principalmente.