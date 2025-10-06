Rescatan Policías Investigadores a perrito en condiciones de maltrato en Parral

En atención a una denuncia anónima, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Destacamento de Parral, rescataron a un perro mestizo con signos de desnutrición y mala higiene.

La acción policiaca tuvo lugar este lunes 06 de octubre, cuando los agentes que atendieron el reporte, acudieron a la calle Buen Cerro, de la colonia Mohinora, en donde ubicaron un inmueble abandonado, en cuyo interior estaba encerrado el can de color blanco con manchas de color café, sin alimento, ni agua.

Como parte de los procedimientos, el animal fue llevado al Centro de Bienestar Animal Proteo, en donde será valorado y atendido por un médico veterinario.

El delito de maltrato animal se encuentra contemplado en los artículos 364, 365 y 366 del Código Penal del Estado de Chihuahua, y se sanciona con multas de hasta 200 UMAS y con penas de seis meses a dos años de prisión.

Si conoces algún caso de maltrato animal, puedes reportarlo al Sistema de emergencias 911, o bien, al 089 para denuncia anónima.

octubre 6, 2025 6:59 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua