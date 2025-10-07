Rescatan a tres senderistas varados en el Cerro Grande; una mujer resultó lesionada

La noche de este martes, tres personas —dos hombres y una mujer— que realizaban senderismo en el Cerro Grande quedaron varadas en la parte alta del lugar, luego de que se les hiciera de noche y perdieran el camino de regreso.

Durante el descenso, la mujer sufrió una caída que le provocó una lesión en el hombro, lo que complicó aún más la situación del grupo.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda y rescate, logrando ubicar a los senderistas en la zona alta del cerro.

Los rescatistas auxiliaron a la mujer lesionada, a quien descendieron con apoyo de cuerdas y equipo especializado, mientras que los dos hombres fueron guiados hasta una unidad de la Policía Municipal ubicada en la parte baja.

Una ambulancia de URGE esperaba en el punto de encuentro para brindar atención médica a la mujer herida y trasladarla a un hospital para su valoración.

octubre 8, 2025 12:17 am

