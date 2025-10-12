Rescatan a un hombre intoxicado en el canal Chuvíscar

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad completamente intoxicado con alguna droga fue rescatado del canal.

Se informó que paramédicos de pensiones civiles apoyados por paramédicos de Cruz Roja luego de que una persona al parecer compañero del sujeto llegó a pedir auxilio a urgencias del hospital pensiones civiles que se encontraba el hombre tirado en un canal de desagüe que desemboca en el río Chuvisvar.



Por ello paramédicos le dieron una medicina para controlar lo intoxicado mientras cuerpos de rescate de cruz roja con una camilla rígida lo subieron a nivel de calle para luego trasladarlo a un hospital.



Cabe destacar que en un principio se había manejado que el hombre había caído desde arriba, pero esto no fue así.