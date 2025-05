Rescatan a dos menores víctimas de secuestro con la detención de tres sujetos en Ciudad Juárez

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Valle, capturaron a Brandon Daniel M. C., Edgar Rodolfo C. C. y Gabriel Isaac C., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro, lesiones dolosas y/o lo que resulte.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Cerradas del Sur Etapa II, atendieron un llamado recibido al número comunitario (656-265-18-31), donde reportaron el secuestro de un menor de 16 años, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Cerro el Sombrerito y Cerro del Moro, en la citada colonia.

Al arribar al lugar, encontraron a familiares del menor reportado, entre ellos su madre, quien confirmó que su hijo estaba secuestrado y que sus captores le exigían una fuerte suma de dinero por su liberación.

Los policías ingresaron al domicilio señalado donde hallaron a tres sujetos identificados con los nombres de Brandon Daniel M. C. de 19 años, Edgar Rodolfo C. C. de 29 años y Gabriel Isaac C. de 19 años, quienes intentaron huir, pero fueron detenidos inmediatamente, en el interior de la vivienda, encontraron a dos menores de 16 años, ambos con lesiones severas y con los ojos vendados.

Los adolescentes fueron puestos a salvo y relataron que habían sido engañados por una joven identificada como «Mayte», quien los citó a una supuesta fiesta, una vez en el lugar, fueron amenazados, golpeados y grabados para exigir dinero a sus familiares.

En el lugar se aseguraron varias evidencias, entre ellas un juguete con forma de arma de fuego y cinta adhesiva, objetos utilizados para cometer el delito, así como un teléfono celular empleado para las extorsiones.

Previa lectura de derechos, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.