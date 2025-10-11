Rescatan a dos jóvenes extraviados en el Cañón del Marro

La noche de este sábado se registró una movilización de cuerpos de rescate luego de que se reportara al número de emergencias 9-1-1 a dos jóvenes que se extraviaron en el Cañón del Marro, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes, los jóvenes decidieron subir la zona del cañón, pero al caer la noche perdieron la orientación y no lograron encontrar el camino de regreso, por lo que solicitaron ayuda.

Elementos de la Policía Municipal, bomberos y paramédicos de URGE acudieron al sitio y realizaron un recorrido de aproximadamente dos kilómetros hasta ubicar a los jóvenes, quienes se encontraban en una zona de difícil acceso, cerca del fraccionamiento Santa Clara.

Hasta el momento no se ha confirmado si alguno de ellos presentó lesiones; sin embargo, fueron atendidos en el lugar por personal de rescate y posteriormente acompañados de regreso a una zona segura.