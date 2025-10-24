Reportaron viviendas incendiadas en Nonoava, sin novedad tras recorridos: SSPE

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que ayer por la tarde se reportó a la línea de emergencias 911 la presencia de civiles armados, a bordo de camionetas, en la región de Nonoava y San Francisco de Borja.

El reporte señalaba que se habían incendiado varias viviendas, sin embargo, luego de un recorrido por parte de las autoridades, no se confirmó ningún hecho violento.

Cabe señalar que a través de redes sociales se dio a conocer de un enfrentamiento entre integrantes de “La Línea” y “Gente Nueva del Tigre” luego de que en días pasados se confirmó la muerte de “El 11”, presunto líder del segundo grupo citado.

octubre 24, 2025 9:25 am

