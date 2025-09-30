Reportan privación de la vida de un joven de la CDMX en colonia Cerro de la Cruz

La tarde de este martes se reportó al número de emergencia un presunto suicidio. Tras el arribo de los uniformados municipales, como primeros respondientes, se determinó que se trató de un joven de 25 años de edad que se privó de la vida colgándose al interior del domicilio.

El hallazgo Calles 58y media y 20 de noviembre colonia Cerro de la Cruz. De acuerdo con restimionio compartido a la Policía, el hombre era originario de la Ciudad de México, se encontraba en la capital en espera de encontrar un empleo que le diera mejor estabilidad económica. El domicilio en mención era prestado.

Asimismo, es de mencionar que el cuerpo ya estaba en estado de descomposición. El llamado a la policía fue por ese terrible hallazgo para quienes vieron la escena. Y es que se les hizo raro, que ya no se tenía contacto de la persona que falleció.

Agentes de la Fiscalía arribaron para hacerse cargo de la escena, el cuerpo fue llevado al C7 para realizarle la necropsia de ley y determinar la causa de muerte, aun así y cuando todo aparentó ser un suicidio.