Reportan nuevo enfrentamiento de grupos armados en Nonoava

A través de redes sociales se dio a conocer que ayer por la noche se habría registrado un nuevo enfrentamiento entre grupos delictivos en la región de Nonoava.

La disputa habría ocurrido entre integrantes de “La Línea” y de “Gente Nueva del Tigre”, presuntamente adscritos al Cártel de Sinaloa.

Ello luego de que la semana pasada se confirmó la muerte de “El 11”, presunto líder de los Tigres durante un enfrentamiento en la misma zona.

Trascendió que el grupo de “La Línea” incursionaba en la región de Nonoava cuando fueron repelidos por el grupo contrario, un grupo de camionetas blindadas habría salido con rumbo a San Francisco de Borja.

octubre 24, 2025 7:04 am

