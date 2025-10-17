Reportan enfrentamiento en Flores Magón, civiles contra estatales

El fiscal de Distrito Zona Noroeste, Alejandro Vargas Salas informó que este viernes se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos estatales en la región de Flores Magón.

El reporte se recibió alrededor de las 12:30pm, siendo elementos del Grupo SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal quienes se encuentran repeliendo el ataque.

Trascendió que un grupo conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se dirigen al lugar de los hechos como refuerzo del Grupo SWAT.

octubre 17, 2025 1:28 pm

