Reportan enfrentamiento armado en Nonoava

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado informó que este jueves se reportó un enfrentamiento armado en el municipio de Nonoava.

Explicó que desde ayer por la tarde se observó la presencia de civiles armados y hoy alrededor de las 11:00am se pidió ayuda de las autoridades por un balacera entre civiles armados en los límites de Norigachi.

En este sentido, se integró una célula BOI que se dirige al lugar de los hechos, sin reporte de personas lesionadas o fallecidas hasta el momento.

octubre 16, 2025 2:00 pm

