Reportan 3 policías fallecidos y 4 lesionados por enfrentamiento en Moris, dos cayeron a un barranco

Fuentes extraoficiales dieron a conocer que tres elementos de seguridad perdieron la vida y 4 más resultaron con lesiones durante el enfrentamiento armado en la región de Moris.

Dos de los elementos iban a bordo de una unidad que terminó volcando en un barranco, perdiendo la vida por las lesiones sufridas.

Asimismo, una mujer policía perdió la vida en el kilómetro 43 de la carretera que conduce de Moris a Ocampo, derivado de la agresión que sufrieron por parte de civiles armados.

El ataque se reportó alrededor de las 6:30 de este martes cuando un grupo de policías estatales se dirigía a Moris para el relevo de sus compañeros.

octubre 7, 2025 11:45 am

