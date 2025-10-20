Reintegra FGE a su hogar a menor de edad ausente en Parral

Como resultado de la activación de los protocolos de búsqueda, la Fiscalía de Distrito Zona Sur localizó sano y salvo al adolescente de iniciales P.M.R.R., de 13 años de edad, horas después de que fue reportada su ausencia este lunes 20 de octubre, en la ciudad de Parral.

Los trabajos de investigación coordinados por la Unidad Especializada en Personas No Localizadas y Desaparecidas, permitieron que elementos de la Agencia Estatal de Investigación lo encontraran cuando caminaba sobre la Avenida Niños Héroes.

Fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, a quien declaró que su ausencia fue voluntaria, que había decidido irse de su casa y no informar a sus familiares sobre su paradero.

Al concluir los protocolos de localización, el menor de edad fue reintegrado a su núcleo familiar y se notificó a la Procuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el seguimiento del caso.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación trabajan de manera permanente en la búsqueda y localización de personas a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.