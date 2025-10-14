Recupera SSPE 2 vehículos con reporte de robo y detiene a pareja en Parral

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, llevó a cabo un operativo en Parral, que derivó en la recuperación de dos vehículos con reporte de robo y en la detención de una pareja en posesión de probable droga.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado domingo, cuando, en acciones distintas derivadas de labores de inteligencia y rastreo de la Policía Estatal, se localizó un automóvil Nissan Altima sobre la calle Río Bravo, así como un Nissan Tsuru en el camino de la mina “El Árbolito”.

Ambos vehículos contaban con reporte de robo, por lo que fueron asegurados por la célula operativa.

En el mismo despliegue, fueron detenidos Ángel Eduardo C. G. y Cheila Yaritza C. L., quienes se encontraban en posesión de una bolsa plástica con sustancia de características similares a las del cristal.

Estos operativos forman parte de las acciones estratégicas impulsadas por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, con el propósito de fortalecer la presencia institucional en zonas clave y generar resultados tangibles en el combate a la delincuencia.

Los detenidos y los vehículos se aseguraron y fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para dar continuidad a las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso con el combate a los delitos patrimoniales y al narcomenudeo, fortaleciendo la seguridad y la presencia operativa en la región sur del estado.