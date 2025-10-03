Recupera AEI Occidente dos vehículos con reportes de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, recuperaron en diferentes intervenciones dos automotores que contaban con reporte de robo reciente en el municipio de Cuauhtémoc.

En las calles Puebla y 36 de la colonia Reforma, localizaron un vehículo de la marca Ford, línea Grand Marquis, color guinda, el cual contaba con reporte de robo interpuesto el 14 de septiembre del 2025 en esta ciudad de Cuauhtémoc.

Mientras que en las calles 20 y Oaxaca de colonia Reforma, revisaron los números de serie de un automóvil de la marca Buick, Encore, modelo 2017, color blanco, sin placas de circulación, que resultó con reporte de robo interpuesto ayer jueves.

Los vehículos recuperados fueron trasladados a las instalaciones de Fiscalía Zona Occidente, para ponerlo a disposición de los agentes del Ministerio Público que integran las respectivas carpetas de investigación.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.