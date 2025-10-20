Recibe sentencia de 9 meses por intento de robo con arma blanca

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo una sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, de 9 meses con 10 días de prisión, dictada en contra de Sebastián Eleazar R.S., por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

El Juez de Control que conoció la causa penal 1198/2023, estableció que, a Sebastián Eleazar R.S., no le procedente el beneficio de la condena condicional.

Sebastián Eleazar R.S., fue condenado por los hechos ocurridos el 8 de abril de 2023, cuando en compañía de diversa persona, amenazó con una arma blanca a la víctima, en un domicilio ubicado en la colonia San Rafael, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo a la investigación ministerial a cargo del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robos, el asaltante exigió al afectado que le entregara la cartera y el celular, no obstante, el afectado logró escapar y ponerse a salvo.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.