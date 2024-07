Recibe sentencia de 3 años y 9 meses de prisión por extorsión telefónica

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, obtuvo una sentencia condenatoria de 3 años y 9 meses de prisión, dictada en contra de Rosa Linda M. L., por el delito de extorsión telefónica.



En juicio oral, Rosa Linda M. L., fue declarada penalmente responsable, por el hecho ilícito que cometió en la ciudad de Chihuahua, el 13 de mayo del año 2020, con un grado de participación como cómplice auxiliador.



De acuerdo a la investigación de la Unidad Antiextorsiones, la ahora sentenciada, recibió en su cuenta bancaria la cantidad de 17 mil 750 pesos, producto de una llamada telefónica en la cual un masculino le dijo a la víctima que tenían secuestrada a su hija y que debía hacer un pago para no hacerle daño.

La víctima, posteriormente se dio cuenta que todo se trató de un engaño, pues su hija se encontraba bien.



En la audiencia de individualización de sanciones efectuada este lunes 08 de julio, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, impuso a Rosa Linda M. L., la pena privativa de la libertad, además de condenarla a pagar la reparación del daño integral a favor de la víctima por la cantidad de 40 mil pesos.



La Fiscalía en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía, exhortando a no colocarse en situación de vulnerabilidad para evitar ser víctimas de los delitos de secuestro virtual, extorsión o fraude telefónico.



Ante esto, se recomienda evitar en todo momento contestar llamadas de números telefónicos desconocidos, tratar de localizar a su familiar, empleado o amigo, por otro medio que no sea llamada telefónica y no atender llamados de otros aparatos telefónicos que no sean de algún contacto conocido.