Reaprehenden a los 9 policías estatales acusados de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza

La Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado logró que el magistrado César Fernando Ramírez Franco revocara la libertad de los nueve policías estatales, acusados de los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza, por lo que fueron reaprehendidos.

Tras apelar la resolución del Juez de Control, Jorge Arturo Gutiérrez Ortiz, quien decretó que llevaran el proceso en libertad, el magistrado instruyó que se les impusiera de nuevo la medida cautelar de prisión preventiva.

Por lo anterior, el Juez de Control ordenó la reaprehensión de Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. C.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos que se les imputan ocurrieron el 30 de enero de 2020, cuando ejercieron violencia sobre un menor de edad, a quien obligaron a subir a una de las unidades para que los llevara a un domicilio ubicado en la colonia 16 de septiembre en Ciudad Juárez.

Una vez en el lugar, los imputados se apoderaron de diversos artículos como una caja fuerte con facturas, escrituras de domicilio y pedimentos de automotor, joyería, dinero, así como botellas de alcohol, teléfonos celulares y ropa, ocasionando daños a circuitos de cámaras de vigilancia del domicilio.

Posteriormente, procedieron a subir a un vehículo marca Ford modelo 2011 y color arena que se encontraba en el domicilio, trasladando al menor de edad a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por la supuesta comisión de un delito contra la salud.