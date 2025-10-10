Reaprehende FGE a imputado por abigeato y robo cometidos en Matamoros

• En dos ocasiones no se presentó a la audiencia intermedia

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo del Ejército Mexicano, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Ángel M. M., quien fue requerido por un Juez de Control para reanudar el proceso penal seguido en su contra por los delitos de abigeato y robo agravado.

El detenido es acusado por hechos registrados entre el 11 de noviembre de 2021 y 03 de enero de 2022, en el ejido Ciénega de Ceniceros, en el municipio de Matamoros.

Las investigaciones ministeriales, establecen que aprovechó el vínculo laboral que tenía con la víctima para apoderarse de herramienta diversa, maquinara agrícola, comederos para ganado, así como para realizar el corte de cuatro toneladas de alfalfa y sustraer dos borregos de la raza Dorper, ocasionando una afectación estimada en la cantidad de 53 mil 150 pesos.

Por dicha conducta, se le inició un proceso penal y en dos ocasiones fue notificado para presentarse a la audiencia intermedia, sin embargo, no acudió, por lo que esta representación social solicitó a la autoridad judicial su reaprehensión.

Con los trabajos y diligencias realizadas por el Ministerio Público, se busca sancionar a quienes infringen la ley y otorgar justicia restaurativa a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).