Reaprehende AEI y Ejército a probables responsables de diversos robos cometidos en Parral

Incumplieron con el pago de acuerdos reparatorios

Por medio de los operativos para disuadir delitos y detener a personas con órdenes de aprehensión vigentes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) con apoyo de personal del Ejército Mexicano, detuvieron a dos personas que fueron requeridas por Jueces de Control del Distrito Judicial Hidalgo, para reanudar los procesos penales seguidos en su contra por el delito de robo agravado.

La detenida, Arleth Alondra P. E., es acusada por sustraer sin pagar mercancías de un establecimiento comercial de la Avenida Tecnológico, el 19 de octubre de 2023.

Mientras que, a Vidal Alejandro R. R., se le imputa el robo de muebles, electrodomésticos y material de construcción que sacó por un boquete que abrió en domicilio de la calle Francisco Sarabia en febrero del año 2020.

Delitos por los que fueron vinculados a proceso penal, no obstante, incumplieron con el acuerdo reparatorio para resarcir el daño a las víctimas, por lo que esta representación social solicitó las órdenes de aprehensión para reiniciar los procesos judiciales.

Los trabajos y diligencias realizadas por el Ministerio Público, buscan además de castigar a los infractores, brindar justicia restaurativa a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).