Realizan operativo de búsqueda de Jaime Leónides Cano Sotelo y Jesús Jerónimo Sánchez Tarín en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur continúa con las indagatorias y trabajos de búsqueda para dar con el paradero de Jaime Leónides Cano Sotelo y Jesús Jerónimo Sánchez Tarín, reportados como desaparecidos el 23 de agosto del presente año en la ciudad de Parral.

En una nueva intervención coordinada por Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, se realizó un operativo de rastreo en el lugar conocido como Rancho El Aranjuez, en el municipio de Hidalgo del Parral.

Con el apoyo de personal de la Agencia Estatal de Investigación, Guardia Nacional, Peritos y familiares de personas desaparecidas del Colectivo 10 de Octubre, se inspeccionaron diversas superficies y fincas, en búsqueda de indicios para su localización.

Por cerca de siete horas se implementaron los protocolos de búsqueda y se culminó la jornada sin el registro de novedades, por lo que la Fiscalía continuará con las indagatorias ministeriales para esclarecer este y otros casos de desaparición.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.