Realizan Operativo Conjunto para disuasión del delito en la ciudad de Chihuahua

La Unidad Especializada en Investigación del delito de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, encabezó un operativo conjunto para la disuasión y prevención de los delitos en la ciudad de Chihuahua,

Esta actividad policial efectuada la noche del pasado jueves, contó con la participación coordinada de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional.

Se efectuaron patrullajes y se instalaron puntos de control en diferentes colonias de la ciudad, inspecciones preventivas, recopilación de datos para inteligencia, así como la revisión de motocicletas y vehículos sospechosos.