Realizan operativo conjunto para disuasión de robos en la ciudad de Chihuahua

Con el objetivo de disuadir la comisión de los delitos, la Unidad Especializada en Investigación de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, realizó un operativo de prevención en las colonias de la ciudad de Chihuahua

En el operativo participaron también, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Guardia Nacional.

Durante el patrullaje en las diferentes colonias, se revisó a personas sospechosas y se verificó la propiedad de los automóviles, sin que se haya asegurado o arrestado alguna persona.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se logra la captura y el aseguramiento de personas que infringe y violan la ley, así como la afectación al patrimonio ciudadano.

octubre 25, 2025 8:21 pm

