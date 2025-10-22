Realizan nueva quema de plantíos de droga en Cañón La Sierrita

En la tercera intervención conjunta para destruir los plantíos de mariguana que fueron localizados en el Cañón La Sierrita, ubicado en el municipio de Chihuahua, la Fiscalía de Distrito Zona Centro encabezó la destrucción de un predio de 100 metros de largo, por 20 metros de ancho, que tenía 15 plantas por metro cuadrado del citado enervante.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron cuatro quemas, de un total de 200 kilos de cannabis.

La Fiscalía dio a conocer que con esta tercera y última intervención se concluye la destrucción y quema en su totalidad, de estos predios localizados, entre los límites del municipio de Chihuahua y el municipio de Namiquipa.

Estas acciones que se realizan de manera permanente, garantizan la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.