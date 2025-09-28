Realiza SSPE traslado en helicóptero de paciente con traumatismo craneoencefálico

Con el propósito de salvaguardar la vida de un hombre con traumatismo craneoencefálico, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) activó este sábado, un operativo de traslado aeromédico de Cuauhtémoc a Ciudad Juárez.

El paciente sufrió un accidente laboral y recibió atención médica inmediata, sin embargo, debido a la gravedad de su estado, se determinó la necesidad de canalizarlo a la ciudad fronteriza.

Gracias a la intervención de la SSPE, se efectuó el traslado aéreo hasta un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue intervenido de manera inmediata.

Con estas acciones, la SSPE reitera su compromiso de proteger y servir a la población chihuahuense, al priorizar la atención a emergencias y la coordinación interinstitucional en beneficio de la ciudadanía.