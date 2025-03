Realiza Fiscalía operativo de búsqueda y pega de pesquisas por mujeres desaparecidas en Allende

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Sur y de la Agencia Estatal de Investigación, realizaron un operativo en busca de las dos mujeres reportadas desaparecidas en Valle de Allende, Chihuahua.

Desde las 9:00 horas, el personal se desplegó en dicho municipio recorriendo comunidades y caminos para las labores de búsqueda a cargo del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Personas No Localizadas y Desaparecidas, con el apoyo de peritos.

Se realizó un rastreo y pega de pega de pesquisas en atención a la carpeta de investigación por la no localización de la C. María de Lourdes Vázquez Ortiz de 49 años de edad y la C. Ariadnne Guadalupe Lerma Carbajal, de 24 años de edad.

Dicho operativo se llevó a cabo de manera pedestre iniciando en Valle de Allende y ampliándolo hacia Estación Morita, Corralejo, San Juan y Pueblito de Allende.

Las acciones de búsqueda de las dos mujeres, así como de otras personas con reporte de desaparición continuarán en forma permanente hasta lograr su localización y reintegrarlas a sus núcleos familiares.

