Quedaría en prisión preventiva hermano de diputado que disparó contra 2 abogados en Parral

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno dio a conocer que este jueves se llevará a cabo la audiencia de control en contra de Fernando R. G., hermano del diputado Guillermo Ramírez.

Explicó que muy probablemente, después de dicha audiencia de inicio la de formulación de imputación en donde se presentarán cargos por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa, así como por lesiones con arma de fuego.

César Jáuregui señaló que debido a la gravedad de los actos que se le imputan, es probable que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva.

Fernando R. G. fue detenido luego de que intentó asesinar con arma de fuego a un sujeto al interior de una funeraria en Parral, el hecho no se concretó ya que dos abogados lo detuvieron, sin embargo, fueron lesionados en el acto.

Ambos abogados ya fueron dados de alta y se recuperan de las lesiones.