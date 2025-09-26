Purgará sentencia de más de 33 años de prisión por violación agravada

• En un Juicio Oral se demostró que agredió sexualmente a dos menores de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, demostró en un Juicio Oral que el acusado Daniel Genaro M. A., agredió sexualmente a dos menores de edad en Ciudad Juárez, delito por el que fue sentenciado a 33 años y cuatro meses de prisión.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó las evidencias recabadas en la investigación de los hechos delictivos registrados en septiembre y octubre del año 2023, al interior de una vivienda de la colonia Carlos Chavira.

Hechos por los que el ahora sentenciado, fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal.

Tras ser declarado penalmente responsable del delito de violación con penalidad agravada en perjuicio de dos víctimas menores de 14 años de edad, en la audiencia de individualización de sanciones, Daniel Genaro M. A., recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez.