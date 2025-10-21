Prisión preventiva a presunto homicida de una mujer, entró a su domicilio y enterró el cuerpo en el patio

– El próximo 23 de octubre se resolverá su situación jurídica

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), Zona Norte, hicieron del conocimiento a Víctor Manuel G. M., que se le atribuye el delito de homicidio calificado, cometido a una mujer en Ciudad Juárez.

El imputado, fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el pasado domingo 19 de octubre y llevado a la audiencia inicial de formulación de imputación.

El 14 de octubre de 2025, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes o no Localizadas de la FEM, encontraron el cuerpo de la víctima, inhumado en el patio de una vivienda de la colonia Villas de Alcalá, en Ciudad Juárez

Concluidos los estudios periciales se pudo establecer su identidad como América Selene Z. L., de 41 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición interpuesto el 26 de septiembre del año en curso en la citada ciudad.

De acuerdo con la investigación ministerial a cargo de la FEM, la mañana del 19 de septiembre de 2025, la víctima América Selene Z. L., se encontraba en el domicilio ubicado en la colonia Villas de Alcalá, cuando entró por la fuerza el imputado de 27 años de edad y la privó de vida, siendo la causa de muerte, asfixia por compresión al cuello y laceración de pulmón izquierdo consecutivo a herida por arma de fuego.

Asimismo, que el imputado, inhumó el cadáver de su víctima en el patio de la vivienda.

El Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para el próximo jueves 23 de octubre la audiencia de vinculación o no a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).