Prisión preventiva a presunto feminicida de su pareja sentimental

• La victima contaba con reporte de ausencia del 24 de julio y su cuerpo fue localizado inhumado clandestinamente en Parajes de San José

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, formuló imputación en contra de Abraham G. H., por el delito de homicidio calificado, cometido a su pareja sentimental, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

La detención del presunto responsable tuvo lugar el pasado sábado 04 de octubre y estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, siendo llevado a la audiencia inicial, en donde el Ministerio Público le hizo de su conocimiento que se le atribuye el feminicidio de Jacqueline Angélica R. O.

De acuerdo con la investigación ministerial, en mes julio del presente año, en un domicilio del fraccionamiento Parajes de San José, privó de la vida a la víctima y posteriormente inhumó su cadáver en el patio trasero de la vivienda.

Dentro de la investigación ministerial, el 01 de octubre de 2025, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes o no Localizadas de la FEM, localizaron el cuerpo de la víctima.

Concluidos los estudios periciales se pudo establecer su identidad como Jacqueline Angélica R. O., de 30 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición interpuesto el 24 de julio del año en curso, siendo la causa de muerte asfixia por estrangulamiento.

Expuesta la imputación en contra de Abraham G. H., el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo viernes 10 de octubre la audiencia de vinculación o no a proceso.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).