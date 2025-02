Presenta Fiscal General resultados de combate a delitos ante el Consejo Estatal Agropecuario

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, presentó a los integrantes del Consejo Estatal Agropecuario, los avances en materia del combate a la criminalidad y la disminución de delitos, en donde señaló que vamos por el camino correcto.

En su participación ante el Consejo que preside Arturo González Ruiz, presentó un panorama de la estrategia y la vigilancia para la prevención y combate, que permite ser optimistas en materia de seguridad.

Destacó que la mayor parte de los homicidios dolosos en la entidad están relacionados con las bandas del crimen organizado. Afortunadamente –señaló-, y es en lo que estamos enfocados, es en evitar que esas disputas trastoquen al común de la gente o la vida económica de la entidad, como ocurre en otras entidades.

“Eso es lo que hay que cuidar, no es una realidad que se dé por sí sola, no. Hay que estar pendiente de la reacción oportuna, atajar el asunto y que quede claro el mensaje de que no se va a permitir que en Chihuahua lo hagan”, acotó.

Reiteró que la labor que tienen que hacer las diversas autoridades, inmediatamente de que se da un hecho violento, es hacerle ver a la delincuencia que va a haber consecuencias, o de lo contrario, naturalizas el delito porque mandas el mensaje de que no pasa nada.

Esto se ha logrado hacer a través de la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el Ejército, con la Guardia Nacional.

El Fiscal agregó que, en la entidad, año con año se ha disminuido el número de delitos dolosos; “si comparamos los últimos tres años de la anterior administración, con los tres primeros años del actual Gobierno, hemos disminuido en mil 600 homicidios, lo que indica que vamos en la dirección correcta”.

Reiteró que, por ello, se tiene que conservar esa seguridad que permite, aun en ciudades como Juárez, que la gente pueda desarrollar sus actividades tranquilamente y eso solamente se logra atacando directamente lo que se pueda tornar en un problema.

Destacó que las Fiscalías cuentan con números muy favorables en cuanto a cumplimiento de órdenes de aprehensión de homicidas, que se trata de personas peligrosas que pueden generar problemas mayores, incluso, se refleja en la disminución de los índices de violencia.

La seguridad pública la tienes que cuidar todos los días, no se puede descuidar un momento y en eso estamos empeñados y por parte de la Gobernadora Maru Campos, ha sido una prioridad, comentó.

Como secretario del Consejo Estatal Agropecuario, estuvo presente Manuel Baeza García y representantes de los organismos como la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, ASOFOM, UNIPRO, Grupo Agropecuario Buda, ALCODESA, Productos Lácteos San Buena, Grupo Paquimé y Agronegocios de Chihuahua, entre otros.