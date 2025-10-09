Presenta DSPM al sujeto armado detenido en la Deportiva

Gracias a la rápida y efectiva intervención del Grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró la detención de un hombre que realizó detonaciones con un arma de postas en la Ciudad Deportiva, donde una persona resultó lesionada, en hechos ocurridos durante la noche de ayer martes.

Tras recibirse el reporte vía radio operador, los agentes se trasladaron de inmediato al lugar, donde localizaron a un individuo que coincidía con las características del sospechoso. El sujeto fue sorprendido mientras disparaba contra otra persona, provocándole lesiones en varias partes del cuerpo.

Los elementos, mediante comandos verbales, lograron que arrojara el arma, por lo que una vez asegurada la zona y sin riesgo para las personas presentes, procedieron a la detención de quien se identificó como Jesús Alberto R.C.

Cabe mencionar que de manera simultánea, uno de los oficiales, quien también cuenta con formación como paramédico, brindó los primeros auxilios a la víctima. Tras ser estabilizada, la persona decidió trasladarse por sus propios medios a una unidad médica para una valoración más detallada.