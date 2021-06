¿Porqué se disparó Renato?

Renato Banda Zamarrón, fue identificado el hombre que se disparó la tarde de este jueves al exterior de Palacio de Gobierno.

Y es que descendió de un vehículo color gris donde traía una cartulina con un mensaje. Tomó el arma y se disparó en el abdomen.

¿Qué decía el mensaje?

“Buenos días para ustedes, voy a hacer algo importante por las familias de mi pueblo de Uruachi, pero nadie me apoyó, me dejaron solo, a pesar de haberles dado muestras de la existencia del agua que es la vida, gracias a quien sí creyó en mí, gracias por su comprensión y tolerancia; el tiempo me dará la razón. Los videos y fotos son mis pruebas, aquí en mi celular. Atentamente Renato Banda Zamarrón”.

Cabe señalar que la Fiscalía emitió comunicado referente a la investigación de este hecho que causó pánico a plena luz del día en el Centro.