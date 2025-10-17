Policías se toparon con retén ilegal en Flores Magón, civiles traían trajes camuflados

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que el enfrentamiento armado el Flores Magón concluyó con un saldo de 4 civiles armados y 2 patrullas con daños por arma de fuego.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de El Dame cuando elementos de Grupos Especiales iban con rumbo a Flores Magón y observaron un retén de civiles armados.

Tras pedir refuerzos fueron atacados por los civiles por lo que se vieron obligados a repeler la agresión.

De las 4 personas fallecidas, 3 tenían vestimenta camuflada y uno vestía un traje azul, posiblemente simulando el uniforme de la Policía Municipal. Ningún elemento estatal resultó herido o lesionado.