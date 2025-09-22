Policías municipales de Juárez rescatan a un perro atrapado en canal de aguas negras

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Universidad, realizaron el rescate de un can que se encontraba atrapado en un canal de aguas negras, el cual presentaba una herida profunda en el cuello y un estado de salud crítico.

La intervención se llevó a cabo luego de que se recibiera un llamado al sistema de emergencias 911, donde reportaron un caso de rescate animal en el cruce de la calle Justo Sierra y avenida Insurgentes, en las inmediaciones de la colonia Partido Romero.

De inmediato, los oficiales arribaron al lugar del reporte donde localizaron al animal dentro del canal, procediendo de manera inmediata a su resguardo para brindarle atención inmediata.

Al percatarse del estado delicado de salud del can, los agentes lo trasladaron a la institución Asociación Pro Defensa Animal (APRODEA), ubicada en la avenida Sanders y calle Murcia, en la colonia Ayuntamiento, donde fue recibido por personal quien se encargó de estabilizarlo y brindarle la atención veterinaria correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso con el bienestar animal y agradece a la ciudadanía por su confianza al reportar este tipo de hechos, permitiendo actuar de manera oportuna para salvar la vida de seres vulnerables.