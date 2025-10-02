Policía Municipal asegura a menor de 8 meses abandonado en Cuauhtémoc

Elementos de la Policía Municipal atendieron un caso de omisión de cuidados, luego de que una ciudadana entregara a un bebé de aproximadamente 8 meses de edad, que habría sido abandonado por una adolescente días atrás.



El hecho se registró alrededor de las 22:50 horas del 01 de octubre, cuando los agentes realizaban recorridos de prevención y fueron abordados en las calles del Barrio Viejo, por una mujer de 34 años de edad.



La ciudadana informó que hace unos 15 días una joven de aproximadamente 16 años llegó a su domicilio y le dejó al menor, sin volver a presentarse desde entonces. Ante la imposibilidad de seguir haciéndose cargo, decidió buscar apoyo de la autoridad para resguardar al niño.



El bebé, de tez morena, complexión delgada, vestido con un conjunto de pantalón y sudadera en blanco con amarillo, fue entregado a la oficial quien lo trasladó a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedó a disposición del juez cívico en turno. Posteriormente, se procedió a su entrega a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, para su atención y resguardo.



La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró que este tipo de casos son atendidos con prioridad, destacando la importancia de garantizar la protección de la infancia y canalizar de manera inmediata a las instancias especializadas.