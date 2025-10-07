Patrulla cayó a barranco durante enfrentamiento en Moris, sin conocerse cifra de lesionados o fallecidos

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que una patrulla cayó a un barranco durante el enfrentamiento entre policías y civiles armados en Moris.

Hasta el momento se desconoce si hay elementos o civiles fallecidos, únicamente se cuenta con un reporte preliminar de dos policías lesionados, aunque tampoco se conoce la gravedad de sus heridas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 am cuando un grupo de estatales se dirigía a Moris para el relevo de sus compañeros y en el camino fueron atacados por civiles armados.

Un grupo de elementos interinstitucional se dirige al lugar para apoyar a los policías y reforzar la seguridad en la zona.