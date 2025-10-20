Pasará casi 17 años en prisión por una violación que cometió en Guadalupe y Calvo

En juicio oral, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Ildefonso V. M., tras ser declarado penalmente responsable del delito de violación con penalidad agravada.

La contundente carga probatoria que presentó el agente del Ministerio Público en el juicio, demostró la responsabilidad penal del ahora sentenciado, en el delito que cometió durante el mes de diciembre de 2023, en la comunidad de Potrero de Los González, municipio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima de seis años de edad, y su familia, visitaron la casa Ildefonso V. M., quien se introdujo a la habitación en la que dormía la niña y la violentó sexualmente.

El Tribunal de Enjuiciamiento, dictó el fallo condenatorio en contra de Ildefonso V. M., y en la audiencia de individualización de sanciones recibió la sentencia, además, fue condenado a pagar la reparación del daño, cuyo monto se definirá en la etapa de ejecución de pena.

El trabajo de esta representación social, fue contundente en las pruebas expuestas, para logar dicha resolución en contra del agresor, con el fin de castigar a quien agredió y faltó a la integridad física y moral de una menor de edad, a quien se le garantizó su derecho a la justicia.